TVN pracuje nad nowym reality show. Poprowadzi je Joanna Koroniewska

Joanna Koroniewska zadebiutowała na małych ekranach w 2000 r. rolą córki Mostowiaków w serialu "M jak miłość" i właśnie ta produkcja zapewniła jej popularność. Koroniewską można było zobaczyć także w takich programach jak "Just the Two of Us. Tylko nas dwoje" czy "Kocham cię, Polsko!", których była uczestniczką, choć prezenterski debiut również ma już za sobą. Aktorka była gospodynią formatów "Matka czy nastolatka" oraz "Tajemniczy składnik". Niebawem będzie mogła dopisać do swojej listy kolejny tytuł, który zadebiutuje na antenie TVN-u.