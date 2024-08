TVN może zniknąć z Maxa. Warner Bros. Discovery rozważa sprzedaż polskiej telewizji

Od 2022 r., czyli od momentu fuzji nowego właściciela TVN-u - Discovery - z WarnerMedia, WBD mierzy się z poważnymi finansowymi problemami. Kurs akcji spadł już o blisko 70 proc., co może skłonić Wiedenfelsa i Zaslava do podjęcia radykalnych środków. Rozważano już „rozbicie” giganta, czyli oddzielenie streamingu i studia filmowego od coraz gorzej prosperującej gałęzi telewizyjnej, jednak zaniechano tej opcji ze względu na niebezpieczeństwo licznych pozwów i istotną komplikację dostępu do treści Warnera na rozmaitych platformach.



Sensowniejszą opcją wydaje się zatem pozbycie się mniejszych aktywów, a przede wszystkim naszej rodzimej telewizji i gamingowego ramienia firmy (ciekawa sprawa, biorąc pod uwagę, że należą do niego m.in. licencje na gry ze świata Harry’ego Pottera, Rocksteady Studios, Monolith Software czy NetherRealm Studios). Zakłada się, że tego typu przekształcenia spółki zostaną ciepło przyjęte przez inwestorów, a w efekcie doprowadzą do wzrostu kapitalizacji rynkowej z poziomu 7,88 dol. do ok. 25 dol. za akcję. Póki co WBD nie odniosło się do sprawy.



