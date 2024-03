Kim jest Malwina Wędzikowska? Oto prowadząca program TVN "The Traitors. Zdrajcy"

Szałowe kostiumy, niezapomniane stylizacje i wyjątkowe scenografie - to pola, w których Malwina Wędzikowska nie ma sobie równych. I choć stylistka zwykle kryła się kamerą, a widzowie takich programów jak "The Voice of Poland", "Top Model" czy "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" mogli oglądać jedynie efekty jej pracy, tym razem dała się poznać w całej okazałości za sprawą nowego formatu telewizji TVN - "The Traitors. Zdrajcy".