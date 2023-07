Agata Młynarska poważnie rozlicza się ze swoim ciałem: "Zmuszałam moje ciało do wysiłku ponad miarę"

No i skóra! - kremy, walka z suchością. To jest wyzwanie! Jak już padasz na twarz po całym dniu- jeszcze smarowanko. Przy AZS i leczeniu biologicznym kremy z filtrem to podstawa. Pielęgnacja skóry stała się dla mnie rutyną, która nie zawsze kojarzy mi się z przyjemnością. Wymaga cierpliwości i konsekwencji. No i czasu…wypróbowałam tonę kremów, balsamów i mazideł! - zdradziła.