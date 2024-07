Skoro nie Sith, to kto? 6. odcinek „Akolity” daje wiele wskazówek

Uwaga: spoilery!



Uleczona przez Qimira Osha ocknęła się na „nieznanej planecie” bogatej w źródła cortosis, czyli surowca, z którego wykonany jest hełm naszego zwolennika Ciemnej Strony Mocy. Jest to minerał ze starego kanonu „Gwiezdnych wojen” (pojawiał się w książkach czy w grze „Knights of the Old Republic”), który - jako jedna z niewielu substancji - jest w stanie przeciwdziałać mieczom świetlnym. Wywołuje on w nich sprzężenie zwrotne, które na jakiś czas wyłącza broń.



Choć wizualnie może nasuwać skojarzenia z Ahch-To, najprawdopodobniej mamy do czynienia z Bal’demnic. Oceaniczna planeta o tej nazwie, na której występowały złoża cortosis, pojawiła się m.in. w książce „Darth Plagueis” Jamesa Luceno - to, co widzimy w serialu, doskonale pasuje do książkowego opisu. Pasowałoby to zresztą to teorii, według których serial będzie w jakimś stopniu związany z tą postacią. W Legendach Plagueis zabił tam swojego mistrza - Dartha Tenebrousa.



Czego jeszcze się dowiedzieliśmy?