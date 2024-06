Dramat fanów "Gwiezdnych wojen". Chcieli napluć na nowy serial, ale pomylili go z australijskim horrorem

Nowy serial z uniwersum "Gwiezdnych wojen" 4 czerwca zadebiutował na Disney+, a jego kolejne odcinki pojawiają się na platformie w tygodniowych odstępach. Do finału jeszcze daleko, ale fani i tak już są na "Akolitę" wściekli. Było to zresztą łatwe do przewidzenia, bo jeszcze przed premierą produkcji showrunnerka Leslye Headland poszła na wojnę z fandomem. W sieci doszło do ostrej wymiany zdań. Ze strony widzów nie zabrakło oczywiście wypowiedzi zabarwionych seksizmem i rasizmem.



Nic tak jednak nie napędza popularności jak kontrowersje. "Gwiezdne wojny: Akolita" zaliczyły najlepszą premierę serialową roku na Disney+. Pierwsze odcinki wyświetlono 4,8 mln razy w ciągu zaledwie 24 godzin. Nie znaczy to jednak, że produkcja przypadła fanom do gustu. Widzowie swoje żale zaczęli wylewać w mediach społecznościowych.