„Star Wars Unlimited” w wersji cyfrowej. Jak grać online?

FFG, czyli wydawca tej świeżutkiej jeszcze gry z kategorii TCG, nie zadbał o to, by „Star Wars Unlimited” w wersji cyfrowej pojawiło się równocześnie z premierą kart. Oznacza to, że jedyny sposób na to, by się bawić, to kupno kart, ale jest tutaj pewien problem: wymiotło boostery; no, a przynajmniej te w ludzkich cenach. Jak już się trafią, to zwykle przebitka jest dwukrotna, a ze względu na wysoki popyt, pojedyncze kartoniki kosztują krocie.



Co pozostało w takim razie osobom, które się kwartał spóźniły na imprezę? Czekanie na nowy set i dodruk pierwszego, albo… odkupienie od kogoś całego zestawu tanich kart oraz zakup drogich singli. Uzupełnienie playsetu to jednak koszt co najmniej kilku tysięcy złotych, więc póki ceny nie spadną warto kupować tylko te kartoniki, którymi faktycznie będziemy grać. Tylko skąd początkujący ma to wiedzieć? Tutaj całe na biało wchodzą trzy strony internetowe.