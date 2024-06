Twórcom „Akolity” gratuluję odwagi. Tak brutalnie w uniwersum „Star Wars” nie było od lat

Co dalej? Trudno powiedzieć, dlaczego Mae zdecydowała się przyjąć tożsamość siostry i dołączyć do Sola. Czy planuje większy sabotaż? Może po prostu czeka na odpowiedni moment, by zabić mistrza Jedi - albo ze względu na własne przekonania, albo z chęci odzyskania przychylności Quimira? Wątpliwe jednak, by Mistrz wybaczył jej zdradę - dziewczyna najpewniej doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Tak czy owak, szczegółowa informacja o tych wydarzeniach raczej nie trafi do Rady Jedi. Albo Sol zginie, zanim opowie tę historię „górze”, albo zgłosi się do mistrzyni Vernestry, która może zechcieć utrzymać to wszystko w tajemnicy - nie lubi przecież polegać na Radzie, gdyż ta musi składać sprawozdania Senatowi Republiki. Tak duża liczba ofiar to coś, co trudno ukryć, w związku z czym albo nikomu nie uda się przekazać dalej tych wieści, albo Jedi z jakiegoś powodu spróbują to wszystko zatuszować. Jak wiemy, wspomniana mistrzyni wkroczy jeszcze do akcji - w końcu jeden ze zwiastunów pokazuje ją używającą bicza świetlnego w otoczeniu, które przypomina Khofar. Najpewniej znów odwiedzimy miejsce masakry.



Bazil prawdopodobnie czuje już, że z rzekomą Oshą coś jest nie tak - czy zdąży poinformować o tym Sola? Inna sprawa, że Sol też zdaje się coś podejrzewać, ale póki co zależało mu przede wszystkim na opuszczeniu planety. Tymczasem Quimir pojmał Oshę - i to od niego dziewczyna pozna prawdę o tym, co przytrafiło się jej matce i innym wiedźmom. Być może bolesna prawda sprawi, że bohaterka odwróci się od Jedi. Siostry wymieniły się tożsamościami i mistrzami, co może doprowadzić do ciekawych zmian frontów. Nie sądziłem, że to powiem, ale jestem naprawdę ciekaw, co wydarzy się w kolejnych epizodach.



