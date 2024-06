Tematem dnia jest poczęcie Dartha Vadera. Widzowie oburzają się na "Akolitę"

Powyższy temat odżył po premierze 3. odcinka serialu „Akolita”. Wygląda na to, że bliźniaczki Mae i Osha również zostały stworzone przez Moc. Ta kwestia rodzi wiele teorii, m.in. tę, która wiąże bohaterki z postacią Dartha Plagueisa - Sitha i mistrza Palpatine’a, który potrafił wpływać Mocą na midichloriany tak, by stworzyć życie. Palpatine twierdził, że również posiadł tę umiejętność (istnieją nawet niepotwierdzone oficjalnie doniesienia, że to on doprowadził do narodzin Anakina). Jest to jednak istotne wyłącznie w kontekście intrygi - może przecież się okazać, że bliźniaczki są projektem Sitha. Natomiast w żaden sposób nie rujnuje to uniwersum (jak niektórzy twierdzą) ani nie dewaluuje idei postaci Skywalkera, którą opracował Lucas. Anakin/Vader był wyjątkowy ze względu na to, czego dokonał, nie zaś ze względu na swoje urodzenie. Zrodzonych z Mocy istot mogło być - i było - znacznie więcej.



