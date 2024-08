Dwie świetne gry doczekają się adaptacji. Twórcy "Alana Wake'a" dogadali się z prestiżowym studiem

Adaptacje gier wideo stają się coraz lepsze. Oczywiście wciąż zdarzają się wpadki ("Borderlands" - na ciebie patrzę), ale "The Last of Us" czy "Fallout" udowodniły, że interaktywną rozrywkę można przenieść na ekran, osiągając sukces artystyczny (i komercyjny przy okazji). Teraz możemy mieć nadzieję na więcej równie udanych filmów i seriali na podstawie kultowych dla graczy tytułów.



Remedy Entertainment znane jest z gier, które oszałamiają nie tylko swoją grywalnością, ale również pomysłowymi fabułami. Do tej pory na wielki ekran przeniesiono tylko ich "Maxa Payne'a". Na wspomnienie filmu z 2008 roku zarówno zaznajomieni z oryginałem gracze jak i zwykli widzowie do dzisiaj budzą się z krzykiem. Po współpracy z Annapurną należy spodziewać się znacznie lepszych efektów.