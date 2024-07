Jedna z najlepszych adaptacji gier wideo nie doczeka się kolejnego sezonu. Twórcy nie tracą nadziei

2. sezon "Halo" dobiegł końca jeszcze w marcu tego roku. Finał, jak to finały mają w zwyczaju, wzbudzał apetyt na kontynuację. Twórcy byli dość pewni swego. Wyglądało, jakby mieli pomysł na rozwój tej opowieści. Fani serialu z optymizmem więc spoglądali w przyszłość. Kolejna odsłona produkcji wydawała się przecież niemalże pewna. Ostatnie odcinki okazały się sukcesem tak artystycznym jak i komercyjnym.



Premierowe odcinki "Halo" zostały bardzo ciepło przyjęte przez krytyków. Na 1. sezon fani trochę natomiast kręcili nosem. Nie podobało im się to, że twórcy swobodnie podeszli do oryginału. Pomimo tego produkcja cieszyła się wystarczającą popularnością, aby Paramount+ zamówił jej 2. odsłonę. W nowych epizodach udało się nawet udobruchać negatywnie nastawionych widzów. Z całym teasowaniem kontynuacji wydawało się, że serial jeszcze trochę potrwa. A tu niespodzianka.