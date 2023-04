Ambrosio wybrała do swojej stylizacji ciężkie buty z aktualnej kolekcji marki Vanda Novak. To model wyróżniający się wysoką cholewką, sznurowaniami oraz trepową podeszwą. Takie buty dobrze sprawdzą się zarówno na muzycznych festiwalach, jak i w chłodniejszych, wiosennych dniach. Brazylijska modelka świetnie w nich wyglądała w dwóch różnych zestawieniach. Założyła je do czerwonego kombinezonu, kurtki skórzanej z ćwiekami, a także do kolorowego kardiganu oraz skórzanych szortów.