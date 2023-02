Wielkie gwiazdy pokochały polskie marki. Jak rodzime brandy docierają do największych sław Hollywood?

Do jednej z kampanii dziewczyny z The Other Side zaangażowały niemiecką blogerkę modową i influencerkę - Mayę Weyhe. Było to co prawda dobrych kilka lat temu, lecz z pewnością bluzka polskiej marki, którą miała na sobie Weyhe przyczyniła się do wzrostu popularności rodzimego brandu za granicą. Od jakiegoś czasu o The Other Side mówi się, że to tzw. it brand, czyli marka pożądana, taka, której ubrania warto mieć w szafie. I choć na przestrzeni lat powstało wiele brandów, oferujących podobne ciuchy co The Other Side, to polski brand wciąż jest numerem jeden wśród takiej estetyki: kobiecej, wygodnej, miękkiej i zmysłowej. Brygida i Justyna nie osiadają na laurach, wciąż rozwijają The Other Side, myślą nad nowymi rozwiązaniami, a dzięki temu, że ich sklepy znajdują się w europejskich miastach, mogą docierać do ogromnej rzeszy klientek.