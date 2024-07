Netflix kasuje swój własny oryginalny serial. A nawet usunie go z serwisu!

Zaznaczmy na początek: "Alienista" nie jest serialem własnym Netfliksa. Produkcja dostępna jest na platformie na licencji od stacji TNT. Serwis wykupił prawa do jej globalnej dystrybucji razem ze "Snowpiercerem". To na nim jest dostępna w każdym regionie (również u nas) poza USA, gdzie można ją znaleźć na Max. Z tego właśnie względu usługa oznaczyła ją jako "original" i na swoich kanałach na YouTubie zamieściła jej trailery.



"Alienista" to adaptacja powieści Caleba Carra. Jej akcja rozgrywa się pod koniec XIX wieku. Opowiada historię genialnego Laszlo Kreizlera - zwolennika nowej kontrowersyjnej metody leczenia schorzeń psychicznych. Jako jedyny może on pomóc w schwytaniu rytualnego mordercy młodych chłopców. Wciela się w niego Daniel Bruhl, znany z "Bękartów wojny" czy "Kapitana Ameryki: Wojny bohaterów". Prócz niego na ekranie zobaczymy jeszcze Luke'a Evansa i Dakotę Fanning.