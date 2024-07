Netflix uderza pierwszy, uderza mocno, bez litości. To początek długiego pożegnania

Co tam się dzieje! Co tam się dzieje... Dzieciaki rwą się do kolejnych walk równie chętnie co dorośli. Każdy bije się z każdym. Akcja goni akcję, a fabuła iskrzy się od kolejnych napięć i nawarstwiających się problemów. Wszystko zostaje jednak podane bez zbędnego nadęcia. Jest lekko i przyjemnie. Konflikty są bowiem przełamywane humorem. Trochę suchym, bo najczęściej sprowadzającym się do żartów z nieprzystosowania Lawrence'a do współczesnego świata. Niemniej w trakcie seansu wyrobicie sobie czarny pas na brzuchu... ze śmiechu.