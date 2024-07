Streamingowy gigant potwierdził też, że spin-off „The Umbrella Academy” nie jest już w producji. Miał on dotyczyć Akademii Wróbli, czyli grupy adoptowanej przez Sir Reginald Hargreevesa po zmianie linii czasowej. Właśnie ta Akademia miała być uznawana przez Hargreevesa za lepszą grupę dzieciaków, niż pierwotna Umbrella.



Wygląda zatem na to, że ostatnim efektem współpracy Blackmana z Netfliksem, jaki dany nam będzie zobaczyć, będzie 4. i finałowy sezon „The Umbrella Academy”, który zadebiutuje w serwisie 8 sierpnia. Odcinków będzie tylko sześć.



Po kulminacyjnej rozgrywce w Hotelu Nicość, która to doprowadziła do zresetowania osi czasu, rodzeństwo Hargreevesów rozproszyło się po świecie. Pozbawieni mocy, muszą teraz odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości i nauczyć się radzić sobie sami - co będzie im się udawało mniej lub bardziej, z różnym skutkiem. Tymczasem ich ojciec Reginald wychodzi z cienia - cały i zdrowy - i ujawnia się jako głowa potężnego biznesowego imperium. Z kolei pewne tajemnicze stowarzyszenie - Strażnicy - organizuje tajne spotkania, a jego członkowie są przekonani, że rzeczywistość, w której żyją, to jedno wielkie kłamstwo. Nadchodzi czas rozliczenia. Umbrella Academy, otoczona przez spiskujące nowe siły, musi teraz zjednoczyć się po raz ostatni i zaryzykować zachwianiem niepewnego pokoju, dla którego wszyscy wiele poświęcili.