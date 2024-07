„Eksplodujące kotki” to świetna animacja dla dorosłych, którzy lubią oglądać kotki w internecie

Po „Eksplodujących kotkach” nie spodziewałem się wiele. Bo czego można spodziewać się po animacji, które punktem wyjścia jest imprezowa gra karciana i to taka bez większej głębi fabularnej. Karcianka ta to bowiem wariacja na temat rosyjskiej ruletki – gracze dostają kilka kart do ręki i co rundę dobierają nową ze stosu na stole, w którym kryją się tytułowe eksplodujące kotki; kto go dobierze, przegrywa. Chodzi więc o to, aby dobierać jak najmniej i zmuszać przeciwnika, żeby dobierał jak najwięcej. Jak zrobić z tego serial animowany? Nie przejmować ani fabułą, ani zasadami.



„Eksplodujące kotki” to zresztą gra planszowa związana z komiksowym twórcą Matthew Inmanem, który w sieci publikuje w ramach projektu The Oatmeal. To on zaprojektował grafiki do karcianki i razem z Shanem Kosakowskim odpowiada stworzenie serialu.