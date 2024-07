2. sezon Netfliksowej opowieści o zemście wypada słabiej, ale i tak będziecie się dobrze bawić

„Piękna i zemsta” to południowoafrykański serial, który zawitał na Netfliksa w maju 2022 r. Opowieść koncertowała się na tajemniczej kobiecie, która w ramach planu rewanżu za swoją tragiczną przeszłość wplątuje się w rodzinę kontrolującą globalną firmę z branży beauty - i skrywającą, jakżeby inaczej, mroczne sekrety. Piętnaście lat wsześniej Don i Grace Bhengu testowali toksyczny, rozjaśniający skórę produkt na dzieciach żyjących na ulicy - Zinhle Manzini, wspomniana kobieta, jest jedną z ocalałych. Ujawniając tajemnice Bhengu i prowadząc ich do upadku, po drodze rani wiele innych osób i stopniowo jest pochłaniana przez swoje demony. Tak oto potrzeba sprawiedliwości miesza się żądzą wyrachowanej, bezlitosnej zemsty.



W 2. sezonie Don jest już doskonale świadomy zamiarów Zinhle (zgadza się - przeżył). Wie, że wybór na „Twarz Bhengu Beauty” to plan kobiety i jej brata, by zrujnować jego i Grace. W efekcie staje się niebezpiecznym przeciwnikiem. Teraz Zinhle została sama, więc realizuje swój cel samodzielnie. Rodzina Bhengu walczy o kontrolę nad biznesem, a jedna z postaci ginie - początkowo nie wiemy, która z dwojga postaci odpowiada za tę śmierć. Tak czy inaczej, rozpoczynają się poszukiwania Zinhle. Tymczasem pijawki coraz bardziej wykrwawiają imperium - dawni wrogowie wkraczają do akcji, a Bendhu są atakowani na wszystkich frontach.