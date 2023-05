O tym aktorze z "Fanfiku" Netfliksa będzie głośno. Kim jest Alin Szewczyk?

"Fanfik" Netfliksa to obraz w reżyserii Marty Karwowskiej, która również jest współautorką scenariusza, gdzie napisała go razem z Grzegorzem Jaroszukiem. Film na podstawie książki Natalii Osińskiej jest historią o outsiderce Tośce, która bywa sfrustrowana i nie do końca siebie lubi. Uciekając od trudnej rzeczywistości, Tosia dzięki swojemu talentowi oraz kreatywności tworzy internetowe fanfiki. Gdy w szkole pojawia się nowy chłopiec, Leon, Tosia postanawia mu pomóc zaadaptować się. Nastolatka powoli odkrywa siebie i swoją nową tożsamość, zaczynając rozumieć, że jest chłopcem: Tośkiem.