Netflix adaptował polski bestseller o dorastaniu. I wyszło świetnie

"Fanfik" Natalii Osińskiej czekał na filmową adaptację sześć długich lat - co niespecjalnie dziwi, biorąc pod uwagę niechęć polskich twórców do skupiania swoich fabuł wokół transpłciowych postaci. Będący jednym z przecierających szlaki w tej sferze obraz Netfliksa mógł liczyć na taryfę ulgową, ale i tak chyba mało kto oczekiwał po nim tak zgrabnego odtworzenia oryginalnej opowieści na ekranie. Reżyserka Marta Karwowska ujęła we współtworzonym z Grzegorzem Jaroszukiem scenariuszu to, co możemy nazwać duchem cenionego przez czytelników i krytyków oryginału - jego esencję.



Film przybliża nam historię Tosi Graczyk (znakomity debiut Alin Szewczyk) - licealistki konfrontującej się ze światem, czy też, patrząc szerzej, ze społecznymi rolami z góry narzucanymi przez środowisko. Niezgoda na życie według schematów i tak zwanych "norm" czyni z niej outsiderkę, często niechętną swojemu otoczeniu i sfrustrowaną. By uciec od rzeczywistości i nieco ubarwić swoje życie, Tosia wykorzystuje talent i kreatywność, by tworzyć internetowe fanfiki. Gdy w szkole pojawia się nowy uczeń, Leon, który dopiero przybył do miasta, w nastolatce zaczynają się budzić nieznane dotąd uczucia. Choć początkowo unika "nowego", wreszcie postanawia pomóc mu w jego pierwszych dniach w liceum. W miarę odkrywania siebie i swojej prawdziwej tożsamości, zaczyna rozumieć, że tak naprawdę jest chłopcem: Tośkiem.



