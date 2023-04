W poprzednim roku na Allegro sprzedały się ponad 23 miliony książek, z kolei rekordzista kupił aż 11613 egzemplarzy. Jak pokazują dane, klienci najczęściej decydowali się na zakup podręczników szkolnych, a to dlatego, że platforma oferuje szeroki wybór książek do szkoły. Na kolejnych miejscach znalazły się książki dla dzieci oraz beletrystyka. Co ciekawe, to kobiety częściej robiły zakupy w kategorii książek niż mężczyźni, natomiast ich wybory są prawie identyczne i raczej praktyczne. Na pierwszym miejscu znalazły się książki dla dzieci, a także podręczniki czy beletrystyka.