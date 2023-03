Oscarowy film hitem na Amazon Prime Video. Akademia nagrodziła właściwą produkcję

"Wszystko wszędzie naraz" zadebiutowało na Amazon Prime Video już jakiś czas temu. Przez chwilę cieszyło się nawet całkiem sporą popularnością, ale potem to wiadomo. Użytkownicy platformy rzucili się na jej nowości i w zeszłym tygodniu namiętnie oglądali chociażby komedię sensacyjną "Die Hart". Potem przyszły jednak Oscary 2023 i szalony film duetu Daniels wrócił do łask. I to z przytupem.



"Wszystko wszędzie naraz" to film skromny. Gdzie mu tam do "Avatara: Istoty wody" za 250 mln dolców, czy "Top Gun: Maverick" za 150 mln, skoro kosztował zaledwie 18 mln. A jednak. To właśnie ta produkcja była największym triumfatorem tegorocznych Oscarów. Nie dość, że zgarnęła najwięcej, bo aż 11 nominacji, to jeszcze przemieniła je w 7 statuetek. W tym w tę najważniejszą: dla najlepszej produkcji. Wow!



