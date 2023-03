Ten tytuł zdobył Oscara dla najlepszego filmu. A jak poradzili sobie jego konkurenci?

Nominacje/wygrane: 7/0



Amerykańska Akademia kocha Stevena Spielberga. Jak jakiś film sygnowany jest jego nazwiskiem, to praktycznie z miejsca trafia na oscarową listę. Z ich jakością różnie co prawda bywało, ale "Fabelmanowie" to akurat kino przez wielkie "k". List miłosny do X muzy napisany przepięknym językiem. Znajdziemy tu wszystko, za co pokochaliśmy wyobraźnię twórcy "Szczęk". Nic więc dziwnego, że produkcja dostała aż siedem nominacji do prestiżowych nagród. Zdobyła jednak zero statuetek



