Amazon Prime Video: cena. Ile kosztuje subskrypcja w serwisie i co tam oglądać?

W bibliotece Prime Video znajdują się także hitowe seriale. Jednym z nich jest oczywiście "Fallout", czyli produkcja na podstawie jednej z najlepszych gier w historii. Jego akcja rozgrywa się 200 lat po apokalipsie, kiedy mieszkańcy luksusowych schronów są zmuszeni do powrotu do świata na powierzchni. Do flagowych produkcji serwisu należą także takie seriale jak "The Boys", "Gen V", "Reacher" czy "Fleabag".