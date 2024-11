Tytułowa "Gąska" to nazwa franczyzowego supermarketu działającego na przedmieściach typowego polskiego miasta. Sklepem zarządza ekscentryczny lokalny przedsiębiorca - Włodek. Choć jest on Polakiem z krwi i kości, to jest on również zafascynowany Ameryką i wszystkim, co amerykańskie - wystarczy spojrzeć na jego życiowych idoli, którymi są Mark Zuckerberg i Elon Musk. Włodek, kierując się cytatami swoich mistrzów, próbuje zarządzać zespołem swoich pracowników, udowadniając, że w grupie wszystko może być łatwiejsze i jeszcze bardziej zabawne.