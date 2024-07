Najlepsze filmy Prime Video 2024. Użytkownicy Amazona je pokochali

"Bez orzekania o winie" na liście najlepszych filmów Amazon Prime Video tego roku? No niestety, dużo pełnometrażowych tytułów platforma w tym roku nie wyprodukowała. I oczywiście zdajemy sobie sprawę, że akurat ten powinien raczej znaleźć w zestawieniu najgłupszych filmów wszech czasów. Tak bowiem określali go widzowie. Najlepiej nadaje się więc do hatewatchingu. Oglądając produkcję, nie uwierzycie co się tam dzieje. I to nie w tym pozytywnym sensie. "Tyler Perry trzyma poziom" - chciałoby się to wszystko podsumować. Kilka miesięcy temu użytkownikom Netfliksa zaserwował przecież "Mea Culpę", którą w mediach społecznościowych okrzyknięto "jednym z najgorszych filmów w historii".