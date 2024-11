Co Prime Video ma wspólnego z YouTubem? Polacy wchodzą tam, żeby oglądać film z kotem

Jeśli "My Old Ass" za chwilę nie strąci "Apokalipsy Z: Początku końca" z pierwszego miejsca zestawienia, zrobi to na pewno zmierzająca na Prime Video premiera. Już w przyszłym tygodniu (14 listopada) na platformie Amazona zadebiutuje "Cross", czyli wyczekiwana adaptacja prozy bestsellerowego pisarza Jamesa Pattersona. To historia detektywa, który tropiąc seryjnego mordercę, musi zmierzyć się z dawnym wrogiem, co zagraża jego rodzinie, karierze i życiu.



