Ten serial Amazona ma świetną obsadę i twórców, a ty nawet o nim nie słyszałeś

Jeśli wspomnienie o toksycznym fandomie i tytuł "Rój" kojarzy wam się z Beyonce, trafiliście w dziesiątkę. Serial jest bowiem inspirowany tak życiem piosenkarki, jak i jej miłośnikami skupiającymi się pod nazwą Bey Hive. Janine Nabers i Donald Glover nawiązują do rzeczywistych wydarzeń i próbują nas przekonać, że wszystko, co oglądamy to prawda. Dlatego na początku każdego odcinka, zobaczymy planszę z napisem: "to nie jest fikcja. Wszelkie podobieństwo do prawdziwych osób, żyjących lub nieżyjących, czy prawdziwych zdarzeń, jest zamierzone".



"Rój" to satyra na toksyczne zachowania fanów, niezdrową obsesję na punkcie gwiazd, podana w formie mrocznego thrillera psychologicznego. W serialu wchodzimy w umysł Andrei nazywanej Dre, która gotowa jest zabić, jeśli ktoś obrazi jej ulubioną piosenkarkę Ni'jah. Po śmierci siostry, jej psychika rozpada się, przez co główna bohaterka rusza w morderczą eskapadę po Stanach Zjednoczonych. Ku chwale ukochanej artystki przyjmuje różne tożsamości, a my patrzymy, jak brutalnie rozprawia się z każdym, kto gwiazdy nie szanuje.