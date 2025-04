Prime Video robi serial z twojego ulubionego filmu sztuk walki

Od strony producenckiej w serialową wersję "Przyczajonego tygrysa, ukrytego smoka" zaangażowany jest Ronald D. Moore, który wcześniej pracował m.in. przy "Battlestar Galactica", "Outlanderze" czy "For All Mankind". Powiązano go z projektem w zeszłym roku, po tym jak powrócił do Sony Television Pictures. Aktualnie pracuje on również nad adaptacją "God of War" - także realizowaną we współpracy z Prime Video.