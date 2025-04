Najlepszy film akcji Prime Video doczeka się sequela. Trwają rozmowy z nowym reżyserem

"Road House" trafiło na Prime Video w marcu zeszłego roku. Krytycy uznali, że ten remake kultowego filmu akcji z lat 80. jest OK (60 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), ale widzowie się w nim zakochali. Wyniki mówią same za siebie. W ciągu dwóch tygodni produkcję obejrzało 50 mln subskrybentów, co na tamte czasy (i jeszcze długo potem, aż do "Czerwonej jedynki") okazało się rekordowe. To była najpopularniejsza premiera oryginalnego pełnego metrażu w historii serwisu. Zresztą nic dziwnego.



Użytkownicy Prime Video uwielbiają kino akcji i nieraz poszukują mocnej dawki adrenaliny. "Road House" doskonale wpisuje się w ich gusta. Opowiada historię byłego zawodnika UFC (Jake Gyllenhaal), który podejmuje się pracy jako bramkarz w klubie na Florydzie. Lokalny gangster chce przejąć ten przybytek, więc główny bohater rzuca mu wyzwanie.