Dla nowego serialu Prime Video zarwałem nockę. Choć do teraz nie wiem, czemu tak dobrze się bawiłem

Czemu ten serial się tak dobrze ogląda? Przecież już sam koncept nie zapowiada niczego odkrywczego. Brzmi jak kolejna opowieść o cynicznym twardzielu, który goni prawdziwe demony z piekła rodem, zmagając się jednocześnie z tymi metaforycznymi własnymi. To przecież historia brutalnie zamordowanego łowcy nagród. Hub Halloran nigdy do świętych nie należał i dlatego diabeł mógł go wskrzesić, aby gonił dla niego złe moce na gigancie. Jego jednak dużo bardziej interesuje naprawienie relacji z byłą żoną i pozbycie się jej nowego faceta.



Mając na uwadze, że za serial odpowiada telewizyjny oddział Blumhouse, fanów horrorów powinien przejść dreszcz prawdziwej (z)grozy. Przecież wytwórnia słynie z nisko- lub średniobudżetowych straszaków, w których brak pieniędzy na gatunkowe atrakcje zakrywa się źle pojętą emocjonalnością. Zamiast mrozić krew w żyłach, mogą co najwyżej zanudzić widza na śmierć. Choć "Łowca nagród" wpisuje się w tę wątpliwą strategię artystyczną, szybko zdobywa uwagę widza i nie puszcza jej do samego końca.