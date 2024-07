Ten serial jest jak połączenie "Bridgertonów" i "The Boys". Użytkownicy Amazona go pokochali

4. sezon "The Boys" jest hitem. Nie zmienią tego żadne narzekania chłopców z amerykańskiej alt-prawicy, którzy dopiero teraz zorientowali się, że serial się z nich nabija. W stosunku do poprzednich odsłon oglądalność produkcji mocno skoczyła. Dlatego od czasu premiery nowych odcinków to właśnie ona królują w zestawieniu najpopularniejszych tytułów dostępnych na Amazon Prime Video w naszym kraju. To się nie zmieni przez najbliższe tygodnie, bo finałowy epizod pojawi się na platformie dopiero 18 lipca.



Nie tylko korona króla serwisu w naszym kraju świadczy o tym, że Polacy zakochali się w nowych odcinkach "The Boys". W końcu udało im się wciągnąć do topki najpopularniejszych tytułów Amazon Prime Video również spin-off serialu. "Gen V" wlecze się gdzieś w ogonie zestawienia, bo zajmuje jego przedostatnią pozycję, tuż przed "Generacją przyszłości". Poza tym użytkownicy platformy wciąż jeszcze namiętnie oglądają "Jestem Celine Dion" i akcyjniaka "Kraj świętych i grzeszników" z Liamem Neesonem, które zajmują kolejno trzecią i czwartą pozycję w rankingu. Przed nimi znalazła się natomiast wybuchowa nowość.