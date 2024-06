Nowy sezon fascynującego serialu Amazona jest znacznie lepszy. Genialna produkcja

2. sezon „Peryferii” to wciąż unikalna mieszanka westernowego dramatu z domieszką science fiction - zachowuje to, co w „jedynce” najlepsze, czyli ten unikalnie hipnotyzujący, wręcz dziwaczny klimat, coś pomiędzy „Pozostawionymi” a „Twin Peaks”.



Kontynuacja rozpoczyna się bezpośrednio po wydarzeniach z 1. serii. Jednym z kluczowych elementów fabuły jest postać Autumn, która okazuje się być starszą wersją Amy - zaginionej wnuczki Roya. To odkrycie prowadzi do głębszej eksploracji motywu podróży w czasie i jego konsekwencji, wprowadzając przy okazji nowe linie czasowe i komplikując i tak już złożone relacje między bohaterami.



Czytaj więcej o serialach w Spider's Web: