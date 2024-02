Inni oszczędzają, a Amazon zwiększa wydatki. Netflix może się schować

Wydatki Amazona robią wrażenie. Okazało się, że w 2023 r. firma Jeffa Bezosa wydała na wideo (treści Prime Video) i muzykę aż 18,9 mld dol. Jest to suma m.in kosztów licencji, produkcji związanych z treściami Amazon Prime oraz wszystkie wydatki dotyczące sprzedawanych lub licencjonowanych treści i subskrypcji cyfrowych.



Prawie 19 mld USD to aż 14 proc. więcej, niż firma wydała rok wcześniej (wówczas było to 16,6 mld). To może wydawać się zaskakujące - w końcu potężnie zwiększone wydatki miały miejsce również w obliczu długich strajków w Hollywood, które właściwie wstrzymały produkcje filmów i seriali.



