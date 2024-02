"Pan i Pani Smith" to świetny serial. Znacznie lepszy od tego przeciętniaka z Bradem Pittem

Mimo tego na wieść o nowej wersji „Pana i Pani Smith” sieć zalały fale komentarzy autorstwa wielkich fanów produkcji z 2005 roku: że kolorowanie ikonicznego tytułu, że profanacja, że komu to potrzebne. Zadziwiające, że blisko dwie dekady później okazało się, iż ten niezbyt dobrze przyjęty i oceniany film z Bradem Pittem i Angeliną Jolie ma tak pokaźną grupę wiernych i wojujących fanów, całkowicie wolnych od uprzedzeń, którym zależy jedynie na szacunku do świętego tekstu kultury. Który to, swoją drogą, też jest remakiem - a przede wszystkim raczej mizernym filmem.



Na szczęście najnowsza produkcja dumnie nosząca ten sam tytuł nie ma z nim zbyt wiele wspólnego. Jasne, można było ostrożnie zakładać, że tym razem otrzymamy twór jakościowy, scenariuszowo głębszy; swego czasu wspominałem nawet o tym, że serialu Donalda Glovera i Franceski Sloane wypatruję z entuzjazmem. W końcu tych dwoje to zdolni i sprawdzeni twórcy z solidnym portfolio, którzy od początku uprzedzali, że nie zamierzają niczego odtwarzać. Przeciwnie - chcieli ugryźć główny wątek po swojemu, fundując widzom definitywnie inną, autonomiczną opowieść posiadającą własny styl, reinterpretującą znane wątki i skupiającą się na zupełnie innych kwestiach. Chcieli skupić się na postaciach, związku, relacji; zadać kilka ciekawych pytań egzystencjalnych (np. dotyczących samotności), jednocześnie nie rezygnując z efektownych scen akcji. Z radością oświadczam: dotrzymali słowa.