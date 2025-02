Andor, sezon 2: jest zwiastun i nieodległa data premiery

Jak podaje serwis Screen Rant, 2. sezon serialu "Andor" będzie liczył 12 odcinków. Nie będą one jednak debiutować co tydzień po jednym - okazuje się, że Disney+ chce wypuszczać tygodniowo aż 3 odcinki jednocześnie. Oznacza to, że w ciągu 4 tygodni cały serial zadebiutuje już w serwisie.