Oskarżany o bycie łamistrajkiem twórca "Andora" odnosi się do zarzutów. Co z sezonem 2.?

Scenarzysta Abdullah Saeed wycelował palec w Gilroya w poście na swoim instagramowym profilu. Oznajmił w nim, że "nie ma możliwości, aby scenarzysta/producent mógł skończyć pisanie i rozpocząć wyłącznie produkcję". Dodał, że jeśli scenariusze są w istocie gotowe, to chętnie je zobaczy - jeśli ostateczna wersja 2. sezonu będzie różnić się od nich choć jednym słowem, Gilroy powinien wylecieć z WGA. "Jeden z największych scenarzystów w Hollywood mógłby stanąć po stronie swojego związku i wstrzymać produkcję swojego przebojowego serialu, zmuszając w ten sposób duże studio do nieco poważniejszego rozważenia żądań WGA. Zamiast tego wybrał bycie SCAB-em [członek związku, który odmawia strajku lub wraca do pracy przed jego zakończeniem - przyp. red.]! Wszyscy chcemy drugiego "Andora", ale nie kosztem uczciwości wobec pisarzy" - podsumował.



Trzy godziny temu Saeed opublikował jeszcze jeden wpis - odnoszący się właśnie do wspomnianego oświadczenia. Wygląda na to, że słowa Gilroya go przekonały.