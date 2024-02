Dla ciebie to śmieci, dla niej - materiał na kreacje z czerwonego dywanu. Tiktokerka odtwarza stylizacje gwiazd

Artystka dała się poznać jako twórczyni zabawnych filmików, w których z przedmiotów użytku codziennego odtwarza kreacje sław, jednak to nie jej jedyne zajęcie - influencerka zaczynała swoją karierę jako ilustratorka. Hicks może pochwalić się współpracą z takimi modowymi podmiotami jak Net-A-Porter, Missoni, SoHo House Berlin czy Vogue UK, a w 2017 r. wydała swoją debiutancką książkę "Tongue in Chic: The Fabulous Fashion World of Angelica Hicks", która zawiera zabawne grafiki ze świata mody. Na stronie internetowej artystki można odnaleźć wiele prac jej autorstwa, lecz wiele osób z pewnością kojarzy ją bardziej z mediów społecznościowych i nagrań na TikToku.



A krótkie filmiki na kanale Angeliki Hicks są po prostu wybitne. Najwięcej polubień otrzymał ten, w którym influencerka odtwarza stylizację Heidi Klum z premiery filmu "Avatar: Istota wody". Użyła do tego rolki folii oraz taśmy klejącej. Wśród najpopularniejszych filmów znajduje się również ten, gdzie Angelika używa złotych papierków po czekoladkach do udekorowania swojej sukienki tak, by wyglądała jak kreacja Maggie Gyllenhal projektu domu mody Schiaparelli.