Polski serial z gwiazdorską obsadą zmierza na Netfliksa. Aniela: kiedy premiera?

Nigdy dotąd nie zagrałam tak nieszablonowej bohaterki. Paweł Demirski przedstawił mi zarys tej historii jeszcze na etapie pisania scenariusza i od razu poczułam, że to może być to, na co czekałam od dawna. Wyrazista, nieobliczalna, bezkompromisowa postać. Aniela jest dojrzałą, nieprzewidywalną kobietą. Zawsze pozostaje sobą. Nie przejmuje się opinią innych. Robi i mówi to, co myśli. Ma poczucie humoru i dystans do siebie. Nieczęsto spotyka się takie bohaterki w polskich produkcjach

- skomentowała Małgorzata Kożuchowska.