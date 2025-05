Netflix wziął mnie z zaskoczenia. Ten serial to najpiękniejsza niespodzianka ostatnich tygodni

„Na zawsze” sporo miejsca poświęca kontrastom i różnicom, ale nie tym najbardziej oczywistym. Nie chodzi tu wyłącznie o dysproporcje ekonomiczne, ale i o różnorodność doświadczania - również jako młoda, czarnoskóra osoba. Spokojnie: to realizm społeczny bez agitacji. Justin i Keisha konfrontują się z różnymi stereotypami i toczą zupełnie odrębne „walki” na drodze ku dorosłości. Różnią się też pochodzeniem, tożsamością i dziedzictwem; twórcy umieszczają zatem oboje w pewnym kontekście, ale nie odbierają bohaterom indywidualności.



Równie piękne jest też to, co ich łączy. Nie zapomniano o tym, co najważniejsze - w końcu uczucie musiało na czymś wyrosnąć. „Forever” w piękny sposób przypomina, że wszystkim należy się miłość i wsparcie, a rodzina czy ukochana osoba bywają dla niektórych jedynymi bezpiecznymi przystaniami, na jakie mogą liczyć. Przy okazji: to, co zasługuje na dodatkowe uznanie, to sposób, w jaki serial kreśli postaci drugoplanowe. Zarówno rodzice, przyjaciele, jak i nauczyciele nie są jednowymiarowi. To po prostu (tylko i aż) ludzie.