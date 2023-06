Królikowski narzeka na wysokość alimentów. O jak mi nie jest przykro

Jestem w trakcie sprzedaży mojego domu, dzięki której ureguluję zaległe alimenty i część przyszłych należności z góry - łącznie kwotę ok. 100 tys. zł od razu na rachunek Asi - powiedział, dodając również, że chce zapłacić na depozyt sądowy dodatkowe zabezpieczenie płatności za 6 miesięcy. Ciekawe czy między byłymi zakochanymi w końcu dojdzie do porozumienia. Patrząc na to, co działo się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, internauci przyzwyczaili się już do wzajemnych internetowych oskarżeń i publicznego prania brudów między Opozdą i Królikowskim. Słowa Antka sugerują, że w końcu wyciągnie wnioski ze swojego zachowania. Zobaczymy, czy tak się stanie.