3 miesiące Apple Music za darmo. Świetna promocja jednego z największych muzycznych katalogów

Jest to, rzecz jasna, propozycja przeznaczona wyłącznie dla nowych subskrybentów. Uprawnione są zatem te osoby, które nabyły nowe urządzenie, obecnie nie są abonentami i nie korzystały poprzednio z subskrypcji Apple One czy Apple Music (również poprzez Chmurę rodzinną).



Jak przypomina firma, z obowiązującej przez 3 miesiące oferty można skorzystać, rozpoczynając ją w terminie od 7 sierpnia do 23 września 2024 r. Pozostali nowi subskrybenci otrzymują standardowo 1 miesiąc bez opłat. Po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego subskrypcja odnawia się automatycznie w cenie 21,99 zł/miesiąc, aż do anulowania. Anulować możemy w dowolnym momencie.



Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.