To zaledwie powściągliwy, powierzchowny zarys fabuły, która skupia w sobie wiele wątków i dotyka obfitego tematycznie tygla. Ta podróż w świat rdzennych Amerykanów jest zarazem piękna i przygnębiająca, ba, momentami wręcz przerażająca. Koncentrując się na relacjach rodzinnych i społecznych w kontekście współczesnych wyzwań, Tremblay bada rzeczywistość zazwyczaj pomijaną w głównym nurcie amerykańskiego kina. Co - biorąc pod uwagę charakter tej rzeczywistości - niespecjalnie dziwi.



Reżyserka - będąc, rzecz jasna, przedstawicielką prawdziwych autochtonów tej części świata - z dbałością o wiarygodność najdrobniejszego kulturowego detalu sportretowała życie w rezerwacie. Przemoc, kryzys ekonomiczny, dyskryminacja, poważnie ograniczony dostęp do szerszego spektrum możliwości edukacyjnych czy zatrudnieniowych, nałogi. To wszystko jest tu obecne, bez wygładzania, ale i bez stereotypizacji - widzimy przyczyny, widzimy skutki. Tremblay pozostaje szczera od pierwszej do ostatniej minuty, niczego nie upiększa, stawia na dokumentalizm.



