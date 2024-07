Nowy thriller z Natalie Portman kładzie widza na łopatki. Ten serial to kolejna perła Apple TV+

Jest tu zresztą sporo uderzających sekwencji, które dowodzą niesłychanego talentu całej zaangażowanej w produkcję grupy - włącznie z kompozytorami czy dźwiękowcami. Co więcej - z czasem jest coraz lepiej. Największym problemem wydaje się fakt, że niektóre wątki fabularne są zbyt kręte, niepotrzebnie komplikowane, gmatwane nadmiarem dygresji. Może zatem się okazać, że „Kobieta z jeziora” jest znakomita jako konglomerat scen, ale nieco mniej broni się jako narracyjna całość. Na szczęście nigdy nie męczy i nie nuży. Przeciwnie. Co więcej, potrafi zaskoczyć - gdy już wydaje się, że wiemy, dokąd to wszystko zmierza, okazuje się, że byliśmy w błędzie. Swoim rzadko spotykanym, stylowym i nieco surrealistycznym podejściem do intrygi przywodzi na myśl „Wielkie kłamstewka” czy „Ostre przedmioty”. To naprawdę unikalny tytuł, intrygujący, dramatycznie gęsty, hipnotyzujący. Sprawny gatunkowo i inteligentny w formułowaniu swojej treści.



