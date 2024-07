"Silos", sezon 2.: kiedy premiera serialu? Data i nowe szczegóły

O tym, że „Silos” doczeka się 2. sezonu, wiemy już od dłuższego czasu, a w kwietniu tego roku dowiedzieliśmy się również, że Apple TV+ planuje pokazać nam również 3. i 4. odsłonę (te będą kręcone najpewniej jednocześnie). Osobiście potwierdziła to Rebecca Ferguson, gwiazda i producentka serii.



Przypomnę, że serial rozgrywa się w postapokaliptycznej przyszłości, w której gigantyczny podziemny silos umożliwił części ludzkości przetrwanie. Produkcja śledzi losy wielu postaci, m.in. Juliette, inżynierki, która w poszukiwaniu zemsty godzi się przyjść posadę szeryfa. To wielowątkowa, złożona i angażująca opowieść, a to, co widzieliśmy dotychczas, to wstęp do znacznie bardziej rozbudowanej historii.



Zdjęcia do 2. sezonu zakończyły się w marcu 2024 r., ale dopiero teraz dowiedzieliśmy się, kiedy dane nam będzie ją zobaczyć.