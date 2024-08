To zadziwiające, że pomimo tylu niedoskonałości, „Kobiety w błękicie” pozostają tak udaną produkcją. Zaczyna się banalnie: oto znudzona gospodyni domowa - wyglądająca jak najbardziej stereotypowa housewife - szuka sensu w pracy po tym, jak przyłapuje męża na zdradzie. To tylko jeden z przykładów klasycznie schematycznego i powierzchownego podejścia do tematu kobiet mierzących się z lekceważącym lub przedmiotowym traktowaniem - dość częste w przypadku produkcji skupionych na kobietach, które stworzyli mężczyźni (wszystkie epizody serialu są reżyserowane przez facetów i to również oni w większości odpowiadają za scenariusze). W gruncie rzeczy całość nie jest, wbrew nadziejom, pełna celnych komentarzy dotyczących czy to czasu, czy ówczesnej dynamiki płci w miejscu pracy (a na pewno nie takich mniej oczywistych, sięgających głębiej). Ot, drodzy widzowie, spójrzcie, kiedyś było tak bardzo źle, teraz jest lepiej. To wszystko. Trudno zatem poważnie określić produkcję Apple’a mianem feministycznej.



Dodajmy do tego szalenie nierówne aktorstwo (serio, w tym kryminalnym dramacie niektórzy chyba odruchowo uderzają w telenowelową nadekspresję, podczas gdy inni wychodzą z siebie, by wypaść poważnie i realistycznie) - trochę sporo tych potknięć, prawda?