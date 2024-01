Audioriver 2024 pod znakiem zapytania. Łodzianie protestują przeciwko organizacji festiwalu

To, co robili płoccy hotelarze… Nie powiem, że wszyscy, ale część. Proszę sobie wyobrazić, że ja za dwuosobowy pokój w trzygwiazdkowym hotel w tym roku płaciłem 1300 złotych. Za dobę! A brałem cały hotel. Przez cały rok hotel ma obłożenie 20%, a ktoś próbuje mi wcisnąć, że "wie pan Polski Ład, ceny wzrosły, inflacja". Może ja nie jestem szalenie inteligentny, ale nie jestem też debilem. Przez cały rok możecie sprzedawać pokoje po 300 złotych, a nagle podnosicie do 1300 złotych?