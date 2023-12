Sam Smith wystąpi na Open'er Festival 2024

Kawałki Sama Smitha stały się hitami nie tylko w Wielkiej Brytanii - signiel "Stay with Me" odniósł międzynarodowy sukces, trafiając na drugie miejsce listy Billboard Hot 100, a "Writing's on the Wall" posłużyła jako motyw przewodni do filmu "Spectre" o Jamasie Bondzie. Utwór przyniósł artyście nie tylko Złoty Glob, ale również Oscara za najlepszą oryginalną piosenkę. W dorobku Sama Smitha znajduje się także 5 nagród Grammy, 3 nagrody Billboard Music Awards czy 4 statuetki BRIT Awards. Jest on jednocześnie pierwszym muzykiem niebinarnym, który zdobył Grammy i pierwsze miejsce w zestawieniu Billboard Hot 100.