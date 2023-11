Kiedy "Avatar 3" w kinach? James Cameron zapowiada premierę, ale może nie zdążyć na czas

James Cameron wziął udział w nowozelandzkiej konferencji prasowej, gdzie potwierdził, że robi wszystko, by wyrobić na zaplanowaną na za dwa lata premierę. Wstępna postprodukcja trwa już od pewnego czasu, ale przed ekipą jest jeszcze sporo działań na wyższych obrotach - oznacza to, że sfinalizowanie długiej pracy nad całym tym jakościowym CGI może potrwać aż do ostatnich dni przed premierą.



Oczywiście, to wcale nie musi oznaczać kolejnego jej przesunięcia. Praca nad CGI do „Istoty wody” trwała blisko dwa lata, a zakończono ją miesiąc przed debiutem. Rzecz w tym, że zostało jeszcze sporo do zrobienia (reżyser przyznał, że dopracowanie materiału będzie wyjątkowo trudne), a ryzyko konieczności przerwania aktywnej kampanii promocyjnej - co byłoby problematyczne - może zachęcić studio do modyfikacji planów. Przypomnę, że film pierwotnie miał trafić na ekrany w przyszłym roku, ale studio dało mu więcej czasu.