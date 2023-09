James Cameron otarł się o śmierć na planie swojego filmu. Twórca "Avatara" uratował się w ostatniej chwili

Reżyser zaczął więc w pośpiechu zdejmować z siebie sprzęt, by spróbować wypłynąć na powierzchnię. Dopiero to zwróciło uwagę jednego z ratowników, który podpłynął do filmowca i... wetknął mu w usta ustnik niesprawdzonej butli tlenowej z pękniętą membraną. Pogorszył sprawę i spowolnił walczącego o życie Camerona, który zachłysnął się wodą. Co więcej, nurek przytrzymywał autora "Avatara" (zgodnie z procedurami - nie miał pojęcia, że sprzęt nie działa), w związku z czym tonącemu nie pozostało nic innego, jak zdzielić kolegę pięścią. Po zadanym ciosie nurek zwolnił uścisk, a Cameron wystrzelił w stronę powierzchni. Jak sam stwierdził, był już bliski śmierci. - Nie chciał mnie puścić, a ja nie miałem, jak mu zakomunikować, że aparat oddechowy nie działa! Uderzyłem go zatem pięścią w twarz i wypłynąłem na powierzchnię. Dzięki temu przeżyłem.